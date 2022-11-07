Van'da jandarma ekipleri iki ayda 1963 düzensiz göçmen yakaladı
Van'da jandarma ekiplerince iki ayda 1963 düzensiz göçmen yakalandı, 110 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1963 düzensiz göçmen yakalandı, 110 şüpheli gözaltına alındı.
Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.AA
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