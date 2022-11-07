Van'da jandarma ekipleri iki ayda 1963 düzensiz göçmen yakaladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1963 düzensiz göçmen yakalandı, 110 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.AA