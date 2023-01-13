Van'da iki gün önce kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Övecek Mahallesi'nde ikamet eden Mazlum Tanış (23), 2 gün önce keçi sürüsünü otlatmaya götürdü. Tanış akşam eve dönmeyince ailesi ve yakınları genci aramaya çıktı.

Aramalarda sonuç alamayan yakınları durumu jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirdi. Dün sabah saatlerinde jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından Tanış'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışmaları başlattı.

İlk gün sonuç alınmayınca ekipler bugün sabah saatlerinde civar mahallelerden gelen vatandaşların desteğiyle tekrar arama çalışmasını başlattı. Akşam üstü Mazlum Tanış'ın cansız bedeni kayalıklar arasında bulunarak Çatak Devlet Hastanesine getirildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.iha-AA