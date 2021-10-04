Van'da Gümrük Kaçaklığı Operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

ASAYİŞ 04.10.2021, 11:19 04.10.2021, 13:45
Van'da Gümrük Kaçaklığı Operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 27 Eylül -03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 85 adet cep telefonu, 16,5 litre alkol, 180 paket sigara, 15 kilogram çay ele geçirilmiştir. Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
ali 14 saat önce
uyuşturiden vaz geçtiniz garibanın peşineme düştünüz marifetmiş gibi birde medyaya veriyorsunuz
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