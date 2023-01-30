Van'da flaş operasyon! 10 şüpheli şahıs yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "23-29 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.iha