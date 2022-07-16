Van'da farklı suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce 8-15 Temmuz'da yapılan genel bilgi tarama (GBT) sorgulamalarında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. AA