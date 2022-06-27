Van'da ele geçen 104 kilo eroinin firari şüphelisi yakalandı
VAN'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan firari şüpheli, operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.
Kentte geçen yıl 15 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda 104 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişinin firari şüpheli olduğu bildirildi. Bu operasyondan 9 ay sonra İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan şüphelinin kente geldiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Firari şüpheli gözaltına alındı, adresteki aramada tabanca, 8 fişek, kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi ve 3,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.(DHA)
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