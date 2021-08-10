Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

ASAYİŞ 10.08.2021, 09:28
Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı duyumuna istinaden, bir araç takibe alındı. Takip sonucunda mahallenin çıkışında jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 126 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. isimli şahıslar gözaltına alınarak, suç unsuru malzemelere el konulmuştur. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.

Kaynak: İHA

#Vanda bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi #van #muradiye
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