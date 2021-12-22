Van'da bir ahır çöktü
Van'ın Tuşba ilçesinde çöken ahırdaki hayvanlar itfaiye çalışanları tarafından kurtarıldı.
Olay Tuşba ilçesine bağlı Ermişler mahallesinde meydana geldi. Sabri Erdoğan isimli vatandaşa ait ahırın çökmesi sonucu ahırdaki hayvanlar enkaz altında kaldı. Olayın duyulması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine giderek enkaz altında kalan hayvanlar kurtarılıp sahibine teslim etti.İHA
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