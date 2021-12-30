Van'da balkondan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti!

Van'ın İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde 17 yaşındaki T.S. Kaldıkları binanın balkonunda ayağı kayarak düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kız arkadaş ortamında çok sevilen güler yüzlü bir arkadaştı sevenlerini yasa boğan merhumeye rahmet diliyoruz..

YÜREĞİMİZ YANDI

Ailenin verdiği bilgiye göre; Olay geçtiğimiz günlerde Van'da meydana geldi. 17 yaşındaki genç kız, bir binanın balkonunda ayağı kayarak düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri balkonda düşen 17 yaşındaki genç kızı Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Van Gazetesi