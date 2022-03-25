Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpekleri 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği iki operasyonda; 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi. Toplam 87 kilo 200 uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. (DHA)