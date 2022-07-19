Van'da 530 personelin katılımıyla büyük operasyon!

Eren Abluka Operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 22'inci operasyonu Van'da başlattı. Van Çatak - Kato Karataş Çukurları'nda başlatılan operasyona "Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top" adı verildi.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.iha