Van'da 5 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Mart 2022 günü saat 17.00 sıralarında şüphe üzerine bir kamyonun durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan kamyonda 5 ton 280 kilogram kaçak olduğu değerlendirilen çay ele geçirilmiştir. Ele geçirilen çaylar Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, araç sürücüsü N.Ş. isimli şahıs yakalanarak tahkikat işlemlerine başlanılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.