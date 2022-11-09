Van'da 35 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş 35 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi kırsalında yapılan aramada, araziye gizlenmiş 30 kilo 784 gram esrar ve 5 kilo 206 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.AA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10