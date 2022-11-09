Van'da 35 kilo 990 gram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi kırsalında yapılan aramada, araziye gizlenmiş 30 kilo 784 gram esrar ve 5 kilo 206 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.AA