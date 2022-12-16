Van'da 3 kişinin yaralandığı liseli kavgası sonrası okuldan açıklama

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar ilçesinde dün lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Kavgaya karışan okulların arasında Gürpınar Necip Fazıl Kısakürek Kız Anadolu Lisesi’nin ismi de yer almıştı. Bugün ise okul yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kavgayla herhangi bir alakalarının olmadığı kamuoyu ile paylaştılar.İHA