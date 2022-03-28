Van Büyükşehir Belediyesinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’in ismi kullanılarak; iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak Ramazan kolisi talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler belediye başkanlığımıza ulaşmaktadır.
Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel veya herhangi bir yöneticimizin bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Lütfen bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz. Dayanışmanın en güzel olduğu Ramazan ayında bizlerin adını kullanarak sizlerden yardım kolisi için para talebinde bulunan kötü niyetli şahıslara lütfen itibar etmeyiniz.
Genel sekreterimizin ismini kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen böyle bir dolandırıcılık durumu ile karşılaşırsanız emniyet birimlerine haber vermenizi ayrıca rica ediyoruz” denildi.
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|30
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|55
|3. Fenerbahçe
|30
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|30
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|30
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|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
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|26
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|30
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
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|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
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|35
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|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
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|27
|34
|15. Kocaelispor
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|31
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|28
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|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
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|30
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|30
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