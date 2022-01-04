Uyuşturucu bağımlısı 2 genç hayatını kaybetti

Olay dün gece saatlerinde Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz açıklanmayan 3 genç, kaldıkları odel odasında yüksek dozda uyuşturucu kullandı.

Yüksek dozda kullanılan uyuşturucunun etkisi ile bilinçlerini kaybeden gençlerden 2'si olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde durumu öğrenen otel çalışanları polisi aradı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölen 2 kişinin cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.

Henüz kullandığı uyuşturucunun etkisinden çıkamayan arkadaşları ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)