Trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 00.10 sularında Tatvan Belediyesi karşısında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 13 AS 945 plakalı tır ile 37 AA 873 İran plakalı tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.