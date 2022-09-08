Tendürek Dağı’nda el bombası ve patlayıcı ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Eylül 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklarda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 400 metre kablo, 2 adet el bombası, 4 kilogram EYP düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 adet uzaktan komutalı alıcı, 2 adet zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 adet roket sevk başlığı, 3 adet kumanda, 8 adet alpha fire alıcı, 1 adet saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 adet kırıcı-delici ucu, 6 adet dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiş, barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.İHA