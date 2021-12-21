Tarsus’ta 120 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği yönünde ihbarda bulunulan Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Evde arama yapan polis, 120 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA
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