Tarsus’ta 120 litre sahte içki ele geçirildi

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiği yönünde ihbarda bulunulan Aliefendioğlu Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Evde arama yapan polis, 120 litre sahte içki ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA