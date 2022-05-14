Sokak köpekleri saldırısından kaçan adam yaşamını yitirdi

Başıboş sokak köpeği sorunu Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Belediyeler konuya hala kalıcı bir çözüm bulamazken, yaralanmalar ve can kayıpları artıyor.

Dükkanının önünde dururken sokak köpekleri saldırdı

Son olarak Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısına uğradı.

Tokmak, saldırı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi.

Köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralandı, hayatını kaybetti

Düşüp beyin kanaması geçirdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

İHA'nın aktardığına göre olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.