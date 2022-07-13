Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şeker toplamak için girdikleri apartmanın asansöründe mahsur kalan ve yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.İHA