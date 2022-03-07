Rize'de okul servisi TIR'a çarptı: 1 ölü 13 yaralı
Rize'de öğrencileri taşıyan okul taşıtı tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı. Servis minibüsünün hurdaya döndüğü feci kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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