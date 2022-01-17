Peynir bidonları içerisinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda peynir dolu bidonların içerisinde afyon sakızı ele geçirildi.

ASAYİŞ 17.01.2022, 10:25
Peynir bidonları içerisinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 10 kilo 256 gram eroin, 15,95 gram esrar, 551,93 gram metamfetamin, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, peynir bidonları içerisinde 130 gram afyon sakızı, 4 adet ecstasy ve 138 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 36 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.İHA

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