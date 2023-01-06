Onlarca erkek “Ahlaksız giyindin” diyerek saldırdı!

Irak’ın Hwana bölgesinde kaydedilen görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Geniş çaplı bir infiale neden olan görüntülerde 17 yaşındaki bir kız kıyafeti uygunsuz bulunduğu için kendisini takip eden onlarca erkek tarafından darp edildi. Yerlerde tekmelenen genç kız tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Bölgeye polis ekipleri yönlendirilirken olaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Saldırıya karışan 16 kişilik çetenin bazılarında bıçak, pala ve muşta gibi eşyalara rastladık. Olaya ilişkin olarak gözaltı ve araştırmalar devam ediyor” dedi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sons tepkiler de peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı olaya dair, “Bu sadece utanç verici” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu konuda bir şey yapmazsanız kim bu duruma bir ‘dur’ diyecek” yorumunu ekledi.

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