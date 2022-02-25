Nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları devam ediyor

Muş’ta 4 gün önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Karasu Nehri’nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

4 gündür sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermezken, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kıyıdan, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede üç botla arama çalışması yapan 23 dalgıç, çok sayıda polis ve AFAD ekibi Yağmur’a henüz ulaşamadı. Acılı baba Necmettin Özkan’ın nehir kenarındaki bekleyişi devam ederken, arama çalışmaları 62 saati bulan Yağmur için çalışmalar sürdürülüyor.

Yağmur’un son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, Yağmur'un Muş-Bingöl karayolunda yalnız başına Karasu Nehri’ne doğru yürüdüğü son görüntüleri bir iş yerine ait güvenlik kamerasına takıldı.