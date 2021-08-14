Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattında alınan tedbirleri yerinde inceliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududunda alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Akar ve Komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi’ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanı’na Türk Bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk Bayrağı’nı öperek teslim aldı. Akar ve Komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.
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