Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! Kazaya 10'un üzerinde araç karıştı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazaya10'un üzerinde aracın karıştı.Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi.Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralananın olduğu öğrenildi.

Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlanıyor.iha

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