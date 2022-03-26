Kuyumcu sahte altınları vitrine dizip ortadan kayboldu!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, tarihi Ulu Cami karşısı Kuyumcular Çarşısı girişinde bulunun bir kuyumcu, iddialara göre, birçok kişinin ve çevre esnafının altınlarını aldıktan sonra tezgaha sahte altın bilezikleri dizip kayıplara karıştı.

Mağdur olduğunu ileri süren R.Ö. (31) isimli şahıs altını bozmak için verdiğini, kuyumcunun parayı hesabına atacağını söylediğini fakat atmadığını kaydetti.

Kuyumcular çarşısına gelerek esnafı tanıdığını belirten R.Ö., geçen yıl evlendiğini ve kuyumcuyla altın al-sat alışverişleri olduğunu ileri sürdü.

“SABAH GELDİM BAKTIM İÇERİSİ BOŞATILMIŞ”

23,85 gram altınını kuyumcuya teslim ettiğini öne süren R.Ö., şu açıklamalarda bulundu:

“Bunlar insanları dolandırıp kaçtılar. Ben kendilerini aradım dedim ki, paramı at hesabıma. Kendisi de bana dedi ki ‘abi attım’ fakat atmadı. Hesap dokümanlarında durum mevcuttur. Bende belgem de var gördüğünüz gibi elimdeki kartta yazıyor. Borcum olduğu için kendisine bozmak için verdim. Hesabıma atacağını söyledi. Ertesi gün sabah geldim baktım içerisi boşatılmış.

“BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRIP KAÇMIŞLAR”

Burada bulunan esnaf, bana kaçtığını söyledi. Şahıslar birçok kişiyi dolandırıp kaçmışlar ve burada bulunan esnaflar dahil birçok kişiyi mağdur etmişler. Yetkililerden bu konuda gereğinin yapılmasını istiyorum.”

Öte yandan, mağdur kişilerin karakola başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.dha