Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar
Van'ın Edremit ilçesinde ısınmak için ateş yakarken belediyeye ait güvenlik kulübesini yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi Şehit Soner İdil Parkı içerisinde Edremit Belediyesine ait güvenlik kulübesinin yakılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine parktaki kulübeyi yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Erenkent Mahallesi Şehit Soner İdil Parkı içerisinde Edremit Belediyesine ait güvenlik kulübesinin yakılması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şahısların ifadelerinden ve kamera görüntülerinden kulübede ısınmak için ateş yaktıkları, ateşi söndüremeyerek kaçtıkları tespit edilmiştir” denildi.
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