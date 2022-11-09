Kuduz olan çocuktan kötü haber geldi! Ailesi son kez görmüştü
Ve Türkiye'nin kilitlendiği kuduz vakasından kötü haber geldi. Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı. Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.
İki çocuk kuduz şüphesiyle ilçedeki tedavilerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.
Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.
Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Kurtulma oranı çok düşük
Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.
internethaber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10