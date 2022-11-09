Kuduz olan çocuktan kötü haber geldi! Ailesi son kez görmüştü

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde 9 yaşındaki Polat Ergün ile 10 yaşındaki Mustafa Erçetin köpek tarafından ısırılmıştı. Bitlis'te köpek ısırması sonucu kuduz olan çocuk yaşamını yitirdi.

İki çocuk kuduz şüphesiyle ilçedeki tedavilerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yapılan testlerde Erçetin'de kuduz virüsüne rastlanmıştı. Hırçın davranışlar sergileyen ve tükürük salgısı artan çocuk, 21 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı.

Ağırları nedeniyle uyutulan çocuğun tedavisi solunum cihazına bağlı olarak devam ediyordu.

Polat Ergün ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Kurtulma oranı çok düşük

Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.

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