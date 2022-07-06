Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Önce doktoru sonra kendisini öldürdü!

Son dakika haberi: Konya Şehir Hastanesi'nde korkunç bir olay yaşandı! Önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak ağır yaralayan saldırgan, daha sonra intihar girişiminde bulundu. Konya Şehir Hastanesinde 10 el silah sesi duyulduğu ifade edildi. Korkunç olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, tüm müdahalelere rağmen doktor ve saldırganın hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırının ardından hastanede muayeneler durdu, meslektaşları da iş bıraktı.

ASAYİŞ 06.07.2022, 16:28
Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı! Önce doktoru sonra kendisini öldürdü!

Konya'da sinir krizi geçiren saldırgan, önce kardiyoloji uzman doktoru Ekrem Karakaya'yı silahla vurdu. Daha sonra da intihar girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olay Konya Şehir Hastanesinde saat 14.30 sıralarında yaşanırken, 10 el silah sesi duyulduğu iddia edildi. İddiaya göre Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açan saldırgan, ardından aynı silahla kafasına ateş açıp intihar girişimde bulundu. Yaralı Ekrem Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

Son dakika haberine göre tüm müdahalelere rağmen doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

KONYA ŞEHİR HASTANESİNDE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI
Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından ilk görüntüler de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hastanede büyük panik yaşadığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK: SEDYEYİ GETİRİN
Silah seslerinin ardından hastanedekiler sağa sola doğru koşarken, acil servisinde 'Sedye getirin' seslerinin yükseldiği duyuluyor.

MUAYENELER DURDU, MESLEKTAŞLARI İŞ BIRAKTI
Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda uzman doktor Ekrem Karakaya’nın hayatını kaybetmesinin ardından meslektaşları da isyan etti. Muayeneler durdu, meslektaşları iş bıraktı. Hastanenin önüne inen sağlık çalışanları ‘Hekime uzanan eller kırılsın’ şeklinde sloganlar atarak eylem yaptı.

mynet

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