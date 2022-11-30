Kontrolden çıkan tır yan yattı
Hakkari'de etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle kontrolden çıkan tır yan yattı.
Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Geçimli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BRR 13 plakalı tır, yağışlı havadan dolayı kontrolden çıkarak Zap Suyu kenarına yuvarlandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha
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