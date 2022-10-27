Kömürlük yangını evi kullanılmaz hale getirdi

Olay, Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Büklümdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin kömürlüğünde yangın çıktı. Durumu fark eden aile hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Amirliği ve Başkale Belediyesi ekipleri çıkan yangını söndürürken evin içi duman sebebiyle siyaha büründü, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanma olmazken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.iha