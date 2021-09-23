Kasık bölgesine ve ayakkabı tabanına yerleştirdiği uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
Van’da kasık bölgesine ve ayakkabı tabanına yerleştirdiği 512,82 gram uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van’dan İzmir iline gitmek üzere havalimanına gelen 1 şahsın giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı.
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