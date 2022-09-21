İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı.

Ülkenin batısında başlayarak şehir merkezi Tahran'a kadar ulaşan gösteriler, şiddetini artırarak devam ediyor..

Daha önce göstericiler, çöp kutularını, ambulans ve araçları yakarak polise tepki göstermişti.

Polisi linç ettiler

Sosyal medya üzerinden paylaşılan son görüntülerde ise, bir polis linç edildi.

Elinede şok tabancası ve copla sokak ortasında müdahalelerde bulunan bir polis, göstericilerin bir anda saldırmasıyla etkisiz hale geldi.

Kadınlar başörtülerini yaktı, Hamaney ve Humeyni'nin posterleri devlet binalarından indirildi

Öte yandan, sokak ortasında toplanan kadınlar baş örtülerini çıkarıp yakarken, öfkeli gruplardan bir tanesi de dini liderler Hamaney ve Humeyni'nin posterlerini devlet binalarından indirdi.

Ensonhaber