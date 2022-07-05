İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 İl Valiliğine, karayollarında alınacak trafik tedbirleri ile ilgili genelge gönderdi.

Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 07 Temmuz’da başlayacağı ve 18 Temmuz’a kadar devam edeceği belirtildi.

Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak.

İnternethaber