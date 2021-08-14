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Havaalanında bir yolcunun el çantasında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havaalanında yapılan rutin kontrollerde 1 yolcuya ait el çantası içerisinde yapılan aramalarda, 5 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 14.08.2021, 18:18
Havaalanında bir yolcunun el çantasında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Ağustos 2021 günü Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havaalanında Narkotik Madde Köpeği 'Tipi' ile yapılan rutin kontrollerde 1 yolcuya ait el çantası içerisinde yapılan aramalarda, 5 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

#van #hakkari #yüksekova
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