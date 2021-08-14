Havaalanında bir yolcunun el çantasında uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahaddin Eyyubi Havaalanında yapılan rutin kontrollerde 1 yolcuya ait el çantası içerisinde yapılan aramalarda, 5 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.
ASAYİŞ 14.08.2021, 18:18
Kaynak: İHA
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