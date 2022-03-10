Hakkari'de yolda kalan araçların yardımına askerler koştu

Yüksekova’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova- Şemdinli kara yolu üzerindeki 2 bin 100 rakımlı Haruna Geçidi’nde çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan askerler sürücülerin yardımına koştu. Askerler araçları iterek sürücülere yardım etti. Sürücüler askerlere teşekkür etti. dha