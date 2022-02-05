Hakkari'de silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Hakkari'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan H.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Silah ve bıçakla yaralandığı öğrenilen yaralıların tedavileri devam ediyor. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın büyümemesi için hastane civarında yoğun güvenlik önlemi aldı.İHA
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