Gaziantep'te oyun oynayan çocuk 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Site bahçesinde oyun oynarken pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı
Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ameliyata alındı. Olayla ilgili 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Beştepe Mahallesi’nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.
Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.DHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|18
|42
|2. Hekimoğlu Trabzon
|18
|37
|3. Sivas Belediyespor
|18
|34
|4. Çorum FK
|18
|34
|5. Afjet Afyonspor
|18
|34
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|18
|33
|7. Bodrumspor
|18
|31
|8. Ankaraspor
|18
|30
|9. Somaspor
|18
|29
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|18
|29
|11. Serik Belediyespor
|18
|26
|12. İnegölspor
|18
|24
|13. Etimesgut Belediyespor
|18
|21
|14. Turgutluspor
|18
|21
|15. Diyarbekirspor
|18
|19
|16. Sarıyer
|18
|15
|17. Adıyaman FK
|18
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|18
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|18
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|18
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Fenerbahçe
|18
|29
|5. Adana Demirspor
|18
|29
|6. Hatayspor
|18
|29
|7. Alanyaspor
|18
|27
|8. Sivasspor
|18
|26
|9. Karagümrük
|18
|26
|10. Beşiktaş
|17
|25
|11. Gaziantep FK
|18
|25
|12. Galatasaray
|18
|24
|13. Giresunspor
|18
|22
|14. Antalyaspor
|18
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|18
|17
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Tuzlaspor
|17
|23
|11. Adanaspor
|17
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10