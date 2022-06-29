Fırtınanın düğün çadırını uçurduğu anlar kamerada; 3 yaralı

Hakkari'de sağanak sonrası etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, Biçer Mahallesi Gülüreş Caddesi üzerinde düğün için kurulan çadırı uçurdu. Çadırın altında bulunan davetliler sağa sola kaçışırken, 3 kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 3 kadın hastaneye götürülürken, fırtınanın çadırı uçurduğu anlar ise kameraya yansıdı. (DHA)