Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken, aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 03.08.2022, 11:45
Elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Hiranur Dilek'un cenazesi buradan alınarak gözyaşları arasında Kurtuşağı Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. iha

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