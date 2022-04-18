Derenin ortasında mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Van'ın Muradiye ilçesinde derenin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Muradiye ilçesinden geçmekte olan Bendimahi çayında vatandaşlar kayalıkların üzerinde köpeğin mahsur kaldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Karların erimesi ile debisi çoğalan çay itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Bir itfaiye eri halat yardımıyla suya girerek mahsur kalan köpeğin yanına geçti. Kurtarılan köpek tekrardan doğaya bırakıldı.
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