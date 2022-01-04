Denizli'de litre litre sahte alkol ele geçirildi
Denizli'de yapılan operasyonda litre litre sahte alkol ele geçirildi.
Denizli’de 2 şüpheliye yapılan operasyonda 500 litre sahte alkollü içki, 11 adet sahte alkol üretim malzemesi ve 19 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Denizli'de ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı' suçunu önlemek için polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti. Vatandaşlara yasa dışı yolla temin edilen ve sahte alkol üretilen bir mekanı tespit eden ekipler operasyon geçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 500 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 adet sahte alkol üretim malzemesi, 19 şişe kaçak alkol ele geçirildi.İHA
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