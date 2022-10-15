Bartın'da hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde, dün akşam saat 18.45 sıralarında yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle Türkiye yasa boğuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son açıklamaya göre; kaza nedeniyle 40 madenci şehit oldu.

58 işçinin kurtarıldığı kazada, yaralı olan 11 işçinin de farklı hastanelerde tedaviye alındığı bildirildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden işçilerin aileleri de cenazelerini teslim almaya başladı.

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor.

Kimlik tespiti yapılan cenazeler, ailelere teslim ediliyor

AA’nın haberine göre; patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınları, cenazelerin bulunduğu Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Bartın Devlet Hastanesi önünde bekliyor.

Kimlik tespiti yapılan madencilerin cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim ediliyor.

İşçilerin naaşları, cenaze için camilere götürülüyor

Cenaze nakil araçlarına konulan işçilerin naaşları, cenaze namazının kılınacağı camilere götürülüyor.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay ekipleri de hastane önünde bekleyen ailelere psikososyal destek veriyor.