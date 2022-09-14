73 kaçak göçmen kurtarıldı, 6’sının ölüsü bulundu

Yine onlarca göçmenin umuda yolculuğu felaketle bitti...

2’si bebek, 3’ü çocuk ve biri yetişkin olmak üzere 6 kaçak göçmen, Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılburun açıklarında boğuldu.

Cansız bedenleri denizden alındı

Cansız bedenler, Türk sahil güvenlik ekiplerince deniz yüzeyinden alındı.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen göçmenlerin kahreden görüntüsünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, paylaşımında sert ifadeler de kullandı.

Bakan Soylu: Lanet olsun

"Lanet olsun insanlığınıza!" diyerek sözlerine başlayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz..."

66'sı kurtarıldı

Öte yandan görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salı içerisindeki 66 kaçak göçmeni de kurtardı.

Kaçak göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi.

Batık can salında yaşam mücadelesi

Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı.

Can salı civarından 2’si bebek, 3’ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 kaçak göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan kaçak göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 5 (2 bebek, 3 yetişkin erkek) kaçak göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile devam edildiği öğrenildi.

Değerli eşyaları alındıktan sonra can salına bindirilip geri itildiler

Kaçak göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya’ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan’dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi edinildi.

Ensonhaber