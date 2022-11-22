3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı!

Amasya Merzifon'da tiyatro turnesinden dönen ve içinde oyuncuların olduğu minibüs TIR'a arkadan çarpmış ve kazada 3 oyuncu hayatını kaybetmişti. TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü 28 yaşındaki Aykut Bektaş tespit tutanağına göre, 8'de 8 de kusurlu çıktı.

ASAYİŞ 22.11.2022, 14:31
3 oyuncuya mezar olan kazada minibüs şoförü tam kusurlu çıktı!

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları 33 yaşındaki Tolga Güleryüz, 42 yaşındaki Burak Topçu ve 32 yaşındaki Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü 28 yaşındaki Aykut Bektaş'ın, tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde ise tutuklu Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi

Amasya Merzifon'da, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çaybaşı köyü mevkiinde, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş (28) yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a çarptı.

Savcılık ifadesinde ise tutuklu Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm"

3 kişi hayatını kaybetti
Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Cenazeler ailelerine teslim edildi
Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Minibüs sürücüsü tutuklandı
Öte yandan kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

8'de 8 tam kusurlu çıktı
Aykut Bektaş'ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı" dediği öğrenildi. Kaza sırasında TIR'ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.

Yaralıların durumu iyi
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Ayaz'ın yüz kemiğinde darbeye bağlı hasar oluştuğu, Uğur Şalvarcıoğlu'nun ise akciğerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Ayaz ile Şalvarcıoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

İnternethaber

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