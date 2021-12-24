27 ilde tırpan operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda 389 şüphelinin yakalanması için harekete geçildiğini duyurdu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı 'Tırpan' kod adlı operasyon başlatıldı.

Operasyon, 13 örgüt ile bu örgütlere silah sağlayan 28 suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

HANGİ İLLERDE YAPILIYOR

Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışanların hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE YAPILAN OPERASYONLAR

KOM ekiplerince, 21 Mayıs tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim tarihinde turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' kod adlı operasyonlar geçekleştirilmiş, 357 hedef şüpheli şahsa işlem yapılmıştı.

kaynak:en son haberler