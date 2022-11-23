17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu

Çorum'da Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNŞAATIN İÇERİSİNDE KIYAFETLERİ BULUNDU

Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.dha