Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün pompaya yansımasıyla birlikte benzine indirim yolda.

1 lira 55 kuruşluk indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 1 lira 55 kuruş indirim geliyor.

Benzin fiyatlarına yapılacak bu indirim, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin ve LPG'de ise şu an için herhangi bir indirim öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor